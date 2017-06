Es ist das insgesamt 23. Festival in 33 Jahren, da darf man das "Zeltival" im Tollhaus getrost als traditionelle Veranstaltung titulieren und ehren.

"Hoffentlich bleiben uns die Temperaturen fürs Festival erhalten", so ein auskunftsfreudiger und verschmitzter Tollhaus-Geschäftsführer Bernd Belschner bei der Programm-Pressekonferenz fürs "Zeltival" 2017. Auch in diesem Jahr habe man versucht, das Programm "attraktiv, abwechslunsgreich und bunt" zu gestalten - seit jeher legt man beim Tollhaus Wert darauf, dass beim "Zeltival" kulturelle Vielfalt herrsche, die Künstler "aus aller Welt" kommen. "Familiäre Atmosphäre und Weltoffenheit" seien jene Faktoren, die das "Zeltival" aus- und so wichtig machten, man wolle gerade in diesen Zeiten eine "Insel" (auch) mit "kulturpolitischer Bedeutung" sein.

Erwartet werden rund 20.000 Besucher, noch sind Karten für alle Veranstaltungen vorhaben, auch wenn manche "schon sehr gut angenommen" werden. Immer noch ist es Ziel und Wunsch des Tollhaus, auch unbekanntere Künstler und Neuentdeckungen zu präsentieren, ganz so, wie es gute Tradition des Festivals ist: Insgesamt sind 16 Künstler/Gruppen erstmals beim "Zeltival" mit dabei, es besuchen das Tollhaus im Sommer Künstler aus insgesamt 17 Ländern.

Verstärkte Einlasskontrollen

Auf die Frage, ob sich nach dem Bomben-Anschlag in Manchester etwas im (Sicherheits-)Konzept verändert habe, informiert Belschner, dass man "verstärkte Einlasskontrollen" durchführen werde, ansonsten aber alles beim Alten bliebe. Weiterhin können mitgebrachte Taschen auch an der Gaderobe abgegeben werden.

Schwerpunkt des "Zeltival" ist nach wie vor die Musik, aber auch andere Genres (beispielsweise Kabarett) werden bedient. Ansonsten ist dieses Jahr wirklich für jeden Geschmack etwas dabei, Kultur jedweder Couleur ist vertreten. Einen starken Jazzanteil beinhaltet das Festival, bei dem mit dem Gitarristen John Scofield und seiner Überjam Band ein Altmeister und mit Robert Glasper Experiment einer der spannendsten Innovatoren der gegenwärtigen Jazzlandschaft gastieren.

Künstler und ihre Musik im Mittelpunkt

Was unbedingt erwähnt werden sollte, ist das Familien-Programm, hier bieten sich "MAMI und die PapperlaPAPIS" für Eltern und ihre Kinder gleichermaßen an - "Zeltival" (nicht nur) für Kids! Die finnische Race Horse Company kündigen am 5. und 6. August mit "Around" Neuen Zirkus speziell, aber nicht nur für Kinder ab vier Jahren an.

Immer schon habe man versucht, zeitgenössische und aktuelle Tendenzen programmatisch mitzunehmen, den Fokus auf Internationalität zu legen."Nach wie vor sind es die Künstler und ihre Musik, die beim 'Zeltival' im Mittelpunkt stehen und zusammen mit dem charmanten Gelände seinen besonderen Charakter prägen", so Belschner weiter.

Empfehlenswert: das "Atoll"-Festival im Spätseptember!

Zu erwähnen ist gen Ende das vorteilhafte und bewährte Sparpreispaket, im Außenbereich des "Zeltival" hat sich inzwischen was getan, und auch in der Gastro gibt es eine kleine "Rotation". Kurz noch ein Blick nach vorne: Genauso wie das "Zeltival" sei allen Zirkus-Freunden das "Atoll"-Festival empfohlen, das Ende September im Tollhaus stattfindet. An dieser Stelle sei unseren Lesern der "Kultur-Tipp" am kommenden Freitag ans Herz gelegt, da verrät die ka-news-Kulturredaktion ihre dezidierten "Zeltival"-Favoriten 2017!

Termin: 6. Juli bis 6. August, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.zeltival.de