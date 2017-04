Man darf sich mal wieder "ein Loch in den Bauch freuen", das "Zeltival" hat auch 2017 wieder begeisternde Acts zu bieten.

Ein gutes Dutzend neuer Verpflichtungen verspricht, dass das "Zeltival" 2017 eine besonders vielseitige und hochkarätige Ausgabe des populären Sommerfestivals wird. Mit dem senegalesischen Sänger Youssou N’Dour, einem der wichtigsten und erfolgreichsten afrikanischen Künstler der Gegenwart, dem israelischen Songwriter-Star Asaf Avidan, dem amerikanischen Roaring-Twenties-Nostalgiker Scott Bradlee und seiner Postmodern Jukebox, mit Helge Schneider, der singenden Herrentorte aus dem Ruhrgebiet, sowie dem norwegischen Jazzposaunisten Nils Landgren, der nach balladesken Programmen wieder einmal mit seiner knackigen Funk Unit unterwegs ist, sind prominente Gäste der allerersten Musiker-Liga angekündigt.

Eröffnet wird das "Zeltival" von Banda Internationale

Eröffnet wird das "Zeltival" am 6. Juli von der aus dem Umfeld der Anti-Pegida-Demonstrationen entstandenen Banda Internationale aus Dresden. Das mittlerweile fast 20-köpfige Kollektiv mit Musikern aus Syrien, Burkina Faso, Palästina, Iran und dem Irak hat im vergangenen Jahr zahlreiche Preise gewonnen und mehr als sechzig Konzerte in Dresden, in Sachsen und Deutschland gespielt.

Großes, gemeinsames Ziel war es, Heimatmusik neu zu interpretieren, Herzen zu öffnen, Vorurteile und Ressentiments abbauen zu helfen und zur Verständigung zwischen neuen und alteingesessenen Sachsen, Deutschen, Europäern beizutragen. Regional, überregional und auch außerhalb Deutschlands wird das Projekt mit Modellcharakter von einem immer größer werdenden Publikum verfolgt.

Das bisherige Aufgebot des betont auf Weltoffenheit setzenden Festivals, das vom 6. Juli bis zum 6. August dauert, enthält eine Reihe besonderer Abende und exquisiter Neuentdeckungen. So treffen am 5. August die Indiepop-Melancholiker Get Well Soon des deutschen Konstantin Gropper auf ihr amerikanisches Pendant Lambchop um Mastermind Kurt Wagner. Mit dem amerikanischen Pianisten Robert Glasper und seiner Formation Experiment kommt am 14. Juli einer der außergewöhnlichsten und einflussreichsten Innovatoren der gegenwärtigen Jazzszene erstmals nach Karlsruhe.

Aus der früheren französischen Kolonie Guadeloupe stammt Pascal Danae, der Sänger, Gitarrist und Gründer des Trios Delgres. Es steht für eine ebenso archaisch raue, wie zeitgemäß-druckvoll brodelnde Form des Blues, die ihre Wurzeln ebenso in den Sümpfen der amerikanischen Südstaaten wie auf der karibischen Rum-Insel hat, die heute ein französisches Department ist.

Der umwerfende Creole Blues der Delgres, die mit Gitarre, Sousaphon und Schlagzeug am 25. Juli das "Zeltival" rocken, wird tags darauf von Kenny Wayne Shepherd, einem der bedeutendsten jüngeren Gitarrenvirtuosen der amerikanischen Bluesszene kontrastiert. Der afrikanische Singer/Songwriter Blick Bassy verbindet am 31. Juli die westafrikanische Musiktradition Kameruns mit der Intensität des amerikanischen Delta-Blues.



Der australische Sänger, Songwriter und Multi-Instrumentalist Xavier Rudd, der sein Didgeridoo am 7. Juli mit einer kosmopolitischen Musik kombiniert, die siebenköpfige Band Locomondo aus Athen, die am 8. Juli Reggae und Ska mit Elementen traditioneller griechischer Musik verbindet, deren französische Kollegen von Babylon Circus und die amerikanische Dance-Brass-Band Lucky Chops unterstreichen die bunte musikalische Vielfalt des Festivals, welcher der deutsche Kabarettist und Gastgeber des Fernsehkabaretts "Die Anstalt" Max Uthoff am 20. Juli das geschliffene Wort entgegensetzt. Vor allem aufgrund ihrer außergewöhnlichen Texte ist die Höchste Eisenbahn eine der gefragtesten und meistbeachteten jungen deutschen Bands, sie hat für den 2. August beim "Zeltival" ein Ticket gelöst.

50 Jahre auf der Bühne steht Jasper van’t Hof

Fast schon "Zeltival"-Stammgäste sind die zehn famosen Spieler des originalen Ukulele Orchestra Of Great Britain, das erstaunliche Musikalität auf den Bonsai-Gitarren mit vergnüglichstem Entertainment verbinden. Am 29. Juli gastieren sie mit ihrem aktuellen Programm "Full English Brexit". Stammgast des "Zeltival" ist auf alle Fälle Shantel, der am 13. Juli seinen jährlich fest eingeplanten Auftritt mit dem Bucovina Club Orkestar hat und dabei das 30-jährige Bühnenjubiläum feiert.

50 Jahre auf der Bühne feiert indes am 4. August der niederländische Keyboarder Jasper van't Hof, der mit seiner afro-jazzigen Band Pili Pili weltmusikalische Töne anschlug, bevor diese Stilschublade überhaupt gezimmert worden war. Ein Sänger mit unglaublicher Energie und Bühnenpräsenz, eine Bläsersektion mit mächtig fettem Sound, heiße Grooves und ein unwiderstehlicher Rhythmus - wer auch nur ein bisschen was für modernen Funk und Soul übrig hat, kommt an der französischen Nu Jazz-Formation Electro Deluxe nicht vorbei, die am 27. Juli mit dem aktuellen Album "Circle" aufwartet.



Für alle genannten Veranstaltungen, "zu denen sich in den kommenden Wochen noch einige weitere gesellen werden", startet der Vorverkauf ab sofort. Infos und Tickets gibt es unter www.zeltival.de.

Termin: 6. Juli bis 6. August, Tollhaus, Karlsruhe

www.zeltival.de

www.tollhaus.de