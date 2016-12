Caro Emerald, Al Jarreau und Nils Landgren, Electro Deluxe, Ukulele Orchestra Of Great Britain und Max Uthoff - so früh wie nie zuvor gibt das Karlsruher Kulturzentrum Tollhaus die ersten Namen für das "Zeltival" 2017 bekannt, für deren Auftritte der Vorverkauf ab sofort startet.

Erstmals nach Karlsruhe kommt im kommenden Sommer die Niederländerin Caro Emerald. Seit ihrem 2009er Durchbruchsdebüt "Deleted Scenes On The Cutting Room Floor", von dem sie über zwei Millionen Exemplare verkaufte, und ihrer daraus ausgekoppelten Smash-Single "A Night Like This" zählt sie zu den erfolgreichsten europäischen Musikern zwischen Retro-Jazz und swingendem Pop. Nach zahlreichen Auszeichnungen, die auf das zweite Album "The Shocking Miss Emerald" folgten, präsentiert Caro Emerald am 5. August ihr nunmehr drittes Studioalbum, das im Februar 2017 erscheinen soll.

Al Jarreau wird für Begeisterung sorgen

Auf der nahezu ausverkauften Europatournee im vergangenen Herbst sorgten Al Jarreau und die NDR Bigband für restlose Begeisterung bei Publikum und Kritikern und tosende Standing Ovations. Am 10. Juli 2017 kehren sie mit ihrem "Duke Ellington Songbook" zurück, um die Besucher des "Zeltival" eine Sternstunde des Vocal Jazz erleben zu lassen. Denn schließlich bildet die Stimme des außergewöhnlichen Al Jarreau fast ein eigenes Universum, seine Talente als Entertainer sind offenbar grenzenlos und es fragt den Mittsiebziger schon lange niemand mehr, ob er nun eigentlich Jazz singt oder einfach nur noch Al Jarreau ist.



Ein weiterer Kritiker- und Publikumsliebling ist der norwegische Posaunist Nils Landgren, der am 30. Juli nach vielen Jahren endlich einmal wieder mit seiner mitreißenden Funk Unit in Karlsruhe gastiert. Stammgäste beim "Zeltival" sind fast schon die zehn famosen Spieler des originalen Ukulele Orchestra Of Great Britain, das erstaunliche Musikalität auf den Bonsai-Gitarren mit vergnüglichstem Entertainment verbinden. Am 29. Juli gastieren sie mit ihrem aktuellen Programm "Full English Brexit".

Max Uthoff - überzeugend böse und zugleich unterhaltsam

Ein Sänger mit unglaublicher Energie und Bühnenpräsenz, eine Bläsersektion mit mächtig fettem Sound, heiße Grooves und ein unwiderstehlicher Rhythmus - wer auch nur ein bisschen was für modernen Funk und Soul übrig hat, kommt an der französischen Nu Jazz-Formation Electro Deluxe kaum vorbei, die am 27. Juli mit dem aktuellen Album "Circle" aufwartet.

So überzeugend böse und zugleich unterhaltsam wie Max Uthoff war im deutschen Kabarett schon lange keiner mehr. Seit er die Leitung der deutschen TV-Kabarett-Anstalt übernahm, hat er sich auf der Bühne rar gemacht. Am 20. Juli präsentiert der studierte Jurist beim Sommerfestival des Karlsruher Kulturzentrums Tollhaus eine gepfefferte "Gegendarstellung", die sich gewaschen hat. Für alle sechs Veranstaltungen startet der Vorverkauf ab sofort. Infos und Tickets gibt es unter www.zeltival.de.

Termin: ab 10. Juli 2017, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www. zeltival.de