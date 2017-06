Jeden Freitagmittag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Es ist wie jedes Jahr eine helle Freude, das "Zeltival" anzukündigen - illustre Künstler, wohin das Auge blickt. Kulturredakteur Toby Frei legt den ka-news-Lesern ein paar ausgewählte Pretiosen ans Herz.

Liebe Musik-Freunde,

Helge Schneider ist natürlich ein Geheimtipp, der keiner mehr ist, und fast schon zu groß fürs "Zeltival"; sein dadaistischer Ansatz von Musik und Humor ist stets überraschend und kultig: Überdies ist Schneider - und das wissen (nicht nur) die Insider - ein hervorragender Jazzer und beherrscht mehrere Instrumente virtuos. Zu erleben am 9. Juli in den Räumen des Tollhaus.



Der Israeli Asaf Avidan hat diese ganz besondere und zarte Stimme, die einen sofort in ihren Bann zieht und häufig offen lässt, ob da Mann oder Frau singt - "Bob Dylan And Janis Joplin Made A Baby Together" hieß es über sein unverwechselbares Organ. Der Remix zum Track "Reckoning Song" machte ihn 2012 weltbekannt, und so lohnt sich ein Besuch beim "Zeltival" gleich doppelt, wenn Avidan am 12. Juli seine Band mit ins Tollhaus bringt.

Youssou N'Dour ist der bekannteste, wichtigste und (wohl) erfolgreichste Künstler des schwarzen Kontinents, viele kennen ihn noch als Duett-Partner von Neneh Cherry bei der Single "7 Seconds" - ein schönes Stück Popmusik! Am 18. Juli kommt der Senegalese und "Grammy"-Preisträger zum "Zeltival", mit dabei Le Super Etoile de Dakar - das wird wohl ein betörendes Konzert!

John Scofield ist einer der besten Jazz-Gitarristen überhaupt, das darf man hier ruhig so schreiben, er hat sich diese Adelung wohl verdient. Für mich ist er neben Saiten-Genie Pat Metheny wohl der einflussreichste lebende Vertreter seiner Zunft. Am 19. Juli kommt der Altmeister ins Tollhaus und bringt seine Überjam Band (featuring Andy Hess, Avi Bortnick & Dennis Chambers) mit auf die "Zeltival"-Bretter.

Eine tolle Band sind die Berliner Mighty Oaks, ihr (Indie-)Folk herzallerliebst. Die Jungs haben mit ihren letzten Scheiben "Howl" (2014) und "Dreamers" (2017) richtig hoch gechartet, ein Ereignis, was Mut macht, wenn man die hiesige Musiklandschaft überblickt. Am 28. Juli ist das Trio beim "Zeltival" zu Gast - präsentiert von ka-news.

Die Höchste Eisenbahn - was kann schon schiefgehen, wenn in diesem Berliner Quartett unter anderem Mitglieder der großartigen Deutsch-Indie-Pop-Könner Tele mit von der Partie sind? Eben! Die "Zeltival"-Macher bezeichnen den Band-Sound als "erwachsene Popmusik" - das kann man voll und ganz unterschreiben! Die Lok macht am 2. August beim "Zeltival" Station - präsentiert von ka-news.

Lambchop braucht man eigentlich nicht mehr vorzustellen und anzupreisen, ihr Ruf ist wie Donnerhall (auch wenn diese Worte so gar nicht zur Musik des Kollektivs passen wollen). Kurt Wagner und seine Mitstreiter produzieren diese unglaublich magische Alt-Country-Musik (mit allerlei Einflüssen); hier liegt die Kraft in der Ruhe - nachzuhören am 5. August beim "Zeltival" und präsentiert von ka-news. Wir haben in Karlsruhe übrigens auch 'ne tolle Band dieser Gattung: No Sugar, No Cream! Reinhören lohnt sich bei beiden Gruppen!

Get Well Soon um Mastermind Konstantin Gropper haben schon einige großartige und opulente Alben releast, leider nicht von jenem (finanziellen) Erfolg gekrönt, der ihnen eigentlich zustände. Nichtsdestotrotz bringen sie am 5. August (im Doppelkonzert mit Lambchop) ihren vielschichtigen (Pop-)Sound auf die "Zeltival"-Bühne - präsentiert von ka-news.

Das komplette "Zeltival"-Programm gibt's online.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: 6. Juli bis 6. August, Tollhaus, Karlsruhe

www.zeltival.de

www.tollhaus.de