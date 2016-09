Anzeige

Zuerst einmal - woher kommt dieser Name? Ein Atoll ist ein ringförmiges Riff, in dem Leben entsteht und gedeiht - genau so ist das seitens der Festival-Macher gedacht. Das Event findet in dieser Form zum ersten Mal statt, man betritt laut Veranstalter echtes "Neuland". Mit dem "Atoll"-Festival will das Tollhaus dem Zeitgenössischen Zirkus in Deutschland eine Lanze brechen.

Drei Deutschlandpremieren im Tollhaus

Internationale Gastspiele, darunter drei Deutschlandpremieren, finden im Haus und in Zelten, drinnen und unter freiem Himmel statt - unter anderem mit Künstlern aus Frankreich, Italien, Belgien, Finnland, der Schweiz und Deutschland. Die Gruppen sind zwar eher "wenig bekannt", trotzdem hofft man im Tollhaus auf "Entdeckerfreude und volle Häuser" seitens der Besucher. Eine Festivalband, ein Rahmenprogramm und Spontanauftritte rund um die Zirkusbar ergänzen das umfangreiche Programm.

Es sei schon ein bisschen "verrückt", dieses Festival zu stemmen , eine Art "Irsinns-Projekt", so Tollhaus-Geschäftsführer Bernd Belschner, aber das passe ja schon namentlich zum "Toll"haus. Finanziell ist das Ganze nicht unkompliziert: Das Tollhaus nimmt einen "größeren fünfstelligen Betrag" aus dem eigenen Etat in die Hand. An Zuschüsse sei angesichts der momentanen Haushaltslage nicht zu denken. Durch Sponsoren konnte man zwar einen kleineren fünfstelligen Betrag erzielen, trotzdem erwarte man ein klar "defizitäres" Ergebnis - nichtsdestotrotz sei man überzeugt, dieses Event durchführen zu wolllen.

Der Neue Zirkus ist etwas "für Jung und Alt"

Der Neue Zirkus sei etwas "für Jung und Alt", "Atoll" soll auch so eine Art Treffpunkt für Künstler sein, und wenn das Ganze funktioniert, dann folgt nächstes Jahr "gerne eine Neuauflage". Wer jetzt Lust aufs "Atoll" bekommen hat, beim Tollhaus gibt es Tages- und Dauerkarten. Weitere und umfassende Informationen und Tickets zum "Atoll"-Festival gibt's online beim Tollhaus.

Termin: 15. bis 18. September, Tollhaus, Karlsruhe

