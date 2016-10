Anzeige

Kunst und Literatur seien Möglichkeiten, Menschen zu vereinen und Gemeinsamkeiten auf beiden Seiten zu finden, sagte der Vorstand des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM), Peter Weibel, am Donnerstag. In vielen Werken der Ausstellung geht es um die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und um die Angst vor atomarer Vernichtung, die sich in der Kunst in Ost und West gleichermaßen widerspiegelt.

Begleitet werden die Bilder und Skulpturen von einer dokumentarischen Zeitleiste des Projektes «Trauma and Revival» mit Texten zu Ereignissen der damaligen Zeit. Das ZKM organisiert die Ausstellung zusammen mit Partnermuseen aus Moskau und Brüssel und möchte damit einen Beitrag für die Annäherung von Europa und Russland leisten.