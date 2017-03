Sie hat einen ganz speziellen Sound, diese Band, so eine Verbindung aus dem lässigen Lifestyle der San Francisco Bay Area in den 1960er Jahren und dem Charme der bayerischen Tradition. Jetzt kommen Impala Ray mit ihrem "BayFolk" ins Substage Café - präsentiert von ka-news.

Und so klingt "BayFolk": Da wird plötzlich die Tuba aus ihrer gewohnten Volksmusik-Umgebung herausgerissen und mit dem E-Bass getauscht. Das Hackbrett wird kurzerhand zum Soloinstrument umfunktioniert, das nach einer Mischung aus Mandoline und Synthie klingt. Und die augenzwinkernd smarten Akustikgitarrenriffs geben zusammen mit den frischen Drums dieser Musik den nötigen Drive. Alles in allem also ein Sound, den es so in der (Pop-)Musik wohl noch nicht gegeben hat.

Tickets für Impala Ray gibt's hier.

Termin: Samstag, 1. April, 20 Uhr (Beginn), Substage Café, Karlsruhe

www.substage.de

www.facebook.com/ImpalaRay.music