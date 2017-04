World Of Humppa: Kult-Finnen Eläkeläiset kommen ins Substage

Die Jungs von Eläkeläiset kommen ja schon seit (gefühlten) Ewigkeiten ins Substage, am 26. April sind die finnischen Musiker mal wieder in besagter Karlsruher Konzertstätte zu Gast.

Eläkeläiset sind in ihrer Heimat eine Institution, echte Stars, deren Platten regelmäßig charten. Inzwischen gibt es jede Menge Veröffentlichungen, auch eine DVD mit Gold-Status in Finnland. Eläkeläiset spielen Humppa, eine Art finnische Polka, mal schneller, mal langsamer, immer eingeleitet von einem knappen, knallharten Schlagzeug-Intro. Musik, die sich sehr gut zu Polonaisen oder zum Schiebertanzen eignet.

Eläkeläiset behaupten ja, dass alle Rock-, Pop- oder sonstigen Klassiker als Humppa-Versionen gespielt werden können und dann eigentlich erst so richtig gut klingen. Vorgetragen werden diese Coverversionen selbstverständlich in finnischer Sprache. Das hat den Vorteil, dass das beliebte Spiel bei den Live-Shows "Wie heißt denn jetzt dieser verdammte Song im Original?" noch etwas komplizierter wird. Jede Humppa-Version bekommt einen finnischen Titel, in dem das Wort Humppa auftaucht ...

Tickets für den kultigen Abend gibt es hier. Support sind die finnischen Thrash-Metaller von Stam1na.

Termin: Mittwoch, 26. April, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

www.substage.de

www.humppa.com/en

www.stam1na.com