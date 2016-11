Die schönste Zeit des Jahres feiert die Klassische Philharmonie Bonn mit einer ganz besonderen Mischung aus lieb gewonnenen Klassikern und speziell für den Anlass ausgewählten Stücken. Mit Werken von Mozart, Pachelbel, Bach, Vivaldi und in Begleitung erlesener Solisten verbreitet das Orchester vorweihnachtliche und besinnliche Stimmung.

Der Konzertabend am 5. Dezember im Johannes-Brahms-Saal der Stadthalle Karlsruhe wird eingeläutet mit Pachelbels heute bekanntestem Werk, dem Kanon in D-Dur. Es folgt die Bach-Arie "Schafe können sicher weiden" aus der Kantate BWV 208. Vorgetragen wird diese von der Sopranistin Helen Rohrbach, die im Laufe des Abends noch mehrfach die Bühne betreten wird. Unter anderem mit den Arien "Laudamus te" aus Mozarts großer Messe in c-Moll und "Laudate Dominum" aus seinen "Vesperae solennes de Confessore".

Passend zum festlichen Anlass: Molters Trompetenkonzert

Passend zum festlichen Anlass folgt Johann Melchior Molters Trompetenkonzert in D-Dur mit dem Solisten Norbert Vohn. Im Anschluss steht Vivaldis Violinkonzert RV 270 in E-Dur auf dem Programm; die Solistin ist Ervis Gega. Den krönenden Abschluss des Abends bildet schließlich Mozarts Sinfonie Nr. 28 in C-Dur (KV 200). Darüber hinaus stehen aber auch noch Werke von Georg Friedrich Händel und César Franck auf dem Programm.



Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Programmeinführung durch den Dirigenten Heribert Beissel, die mindestens genauso informativ wie unterhaltsam ist, erfolgt wiederum vorab um 19.15 Uhr. Die beiden die Saison 2016/2017 abschließenden Konzerte der Klassischen Philharmonie Bonn finden am 21. Februar und 29. März 2017 statt.

ka-news verlost 3 x 2 Karten zur "Wiener Klassik"

Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. Ergänzende Informationen unter www.klassische-philharmonie-bonn.de. ka-news verlost zudem 3 x 2 Karten zum klassischen Konzert. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Freitag, 2. Dezember, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Termin: Montag, 5. Dezember, 20 Uhr (Beginn), Johannes-Brahms-Saal (Stadthalle), Karlsruhe

