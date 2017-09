Mit symphonischen Highlights startet am Dienstag, 17. Oktober, um 20 Uhr die neue Saison der Wiener-Klassik-Konzerte in der Karlsruher Schwarzwaldhalle.

Auf dem Programm steht das Klavierkonzert Nr. 1 d-Moll von Johannes Brahms, das in seiner langen Entstehungsgeschichte von den Anfängen einer Sonate für zwei Klaviere, über Entwürfe einer Symphonie bis hin zu seiner endgültigen Gestalt eine in der Geschichte der Musik zuvor nicht gekannte, vollendete Symbiose von Klavier und Orchester offenbart.

Die junge Solistin ist Ekaterina Litvintseva, unter anderem Preisträgerin des Concorso Internationale per Pianoforte e Orchestra "Città di Cantù" und des Concours International de Piano Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem in Marokko.

Es spielt die Klassische Philharmonie Bonn

Im zweiten Konzertteil führt Ludwig van Beethovens populäre "Pastorale" (Symphonie Nr. 6) den Hörer in die Landpartie, an die lauschige Stelle eines Bachufers, lässt die Paare tanzen, vor dem Gewitter fliehen und mit einem Hirtengesang den Ausflug beenden.



Es spielt die Klassische Philharmonie Bonn unter Leitung von Heribert Beissel. Spielfreude und ein immer jung bleibendes Erscheinungsbild des Orchesters, in dem hochqualifizierte junge Musikerinnen und Musiker gefördert werden, sind der Garant für "faszinierende Musikerlebnisse".

Die weiteren Konzerte der Reihe Wiener Klassik finden am 22. November und 14. Dezember 2017 sowie am 17. Januar und 6. März 2018 statt. Jeweils um 20 Uhr. Hinzuweisen ist noch auf die stets launig-informativen Programmeinführungen durch den Chefdirigenten Heribert Beissel, jeweils um 19.15 Uhr vor jedem Konzert stattfindend.

Ausweichstätte Schwarzwaldhalle

Wegen der Totalrenovierung der Stadthalle musste sich der Veranstalter für eine Ausweichstätte entscheiden. Die Wahl fiel auf die Schwarzwaldhalle. Nach Rücksprache mit der KMK und einer Klangprobe vor Ort konnten die Bedenken bezüglich der Akustik beseitigt werden. Durch Akustiksegel, die an der Decke befestigt werden, sowie mittels Schalschluckvorhängen kann der Klang im Saal bestens auf die Bedürfnisse eines Orchesters angepasst werden.



Eintrittskarten sind bei den folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Musikhaus Schlaile, Tourist-Information Karlsruhe, TicketForum, Kartenbüro in den Schmuckwelten Pforzheim, Eventim Tickethotline (Telefon: 01806/570070) und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das "vorteilhafte" Abonnement kann noch unter Telefon 0721/9339955 gebucht werden.

Termin: Dienstag, 17. Oktober, 20 Uhr, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

