Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: "Honig im Kopf" ist ein höchst sympathischer Film über ein diffiziles Thema, jetzt bringt das Kammertheater Karlsruhe den erfolgreichen Kino-Stoff im K2 auf die Bühne.

Liebe Theater-Freunde,

die Story von "Honig im Kopf" (Regie und Produktion: Til Schweiger) ist schnell erzählt: Dass der 70-jährige Amandus auf der Beerdigung seiner Margarete ziemlich wirres Zeug redet - verständlich. Doch als er seine verstorbene Frau bei der Polizei als vermisst meldet, ist die Familie alarmiert. Das immer so humorvolle und geschätzte Familienoberhaupt hat Alzheimer und lebt in einem Chaos, in dem man ihn nicht länger sich selbst überlassen kann.

Überragende sieben Millionen Besucher gingen 2014 in die Lichtspielhäuser und füllten die Kinokassen wie schon lange kein deutscher Streifen mehr; und das mit einer sogenannten Familientramödie - ein echtes Kunstwort! Dieter Hallervorden ist fürwahr ein grandioser Schauspieler. Ich muss zugeben, als Ulknudel hat er mich nicht vollständig überzeugt, als Charakterdarsteller dafür umso mehr. Je oller desto doller, dieser Satz trifft hier mehr als ins Schwarze.

Auch Jan Josef Liefers war bei diesem gesellschaftlich wichtigen Kino-Film dabei, welcher auch schon einige (europäische) Preise eingeheimst hat. Übrigens: Der Stoff wird in Hollywood neu verfilmt, die Hauptrolle hat sich kein Geringerer als Superstar Michael Douglas gesichert. Wenn die Adaption genauso spannend wird wie der deutsche Plot, gibt das eine interessante Sache und ein tragikomisches Vergnügen!

Es spielen im gastgebenden K2 Hannes Fischer, Farina Viotletta Giesmann, Heiner Junghans und Meike Anna Stock, die Inszenierung übernimmt Ingmar Otto. Tickets gibt's hier. Übrigens: Mit der Produktion "Honig im Kopf" unterstützt das Kammertheater die Fachstelle für demenzkranke Menschen im Diakonischen Werk Karlsruhe.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termine: 12. bis 28. Mai 2017, 23. Juni bis 11. Juli 2017, 14. bis 18. Juli 2017 und 21. bis 23. Juli 2017 in der Spielstätte K2 (Kreuzstraße 29), Karlsruhe

www.kammertheater-karlsruhe.de