Mit dem zweiten Konzert der Spielzeit 2017/18 kehrt die Klassische Philharmonie Bonn unter Chefdirigent Heribert Beissel am Mittwoch, 22. November, in die Schwarzwaldhalle zurück.

Auf dem Programm steht zunächst Georg Friedrich Händels Concerto grosso G-Dur op. 6 Nr. 1, das bereits richtungsweisend erstes sinfonisches Material aufweist.

Ihrem Ideal der Nachwuchsförderung verpflichtet, freut sich die Klassische Philharmonie Bonn dann Julia Kociuban als Solistin für Mozarts Klavierkonzert Nr. 17 G-Dur KV 453 präsentieren zu können. Die polnische Pianistin kann trotz ihres jungen Alters bereits auf eine beeindruckende künstlerische Karriere zurückblicken. Zuletzt wurde sie Preisträgerin beim Internationalen Mozartwettbewerb der Universität Mozarteum in Salzburg und ist somit eine ideale Besetzung für dieses Stück, das sich durch überquellenden Melodienreichtum auszeichnet.

Weitere Konzerte in den nächsten Monaten

Chronologisch fortschreitend reihen sich dann Auszüge aus Maurice Ravels "Valses nobles et sentimentales" ein, die mit ihren Klangreizen und zerbrechlicher Akkordik eine neue Farbe in den Konzertabend bringen. Schließlich steht Antonín Dvoráks Böhmische Suite op. 39 auf dem Programm. In den vier kurzen Sätzen schlägt der Meister den Bogen von Ausdruckstiefe, Klangseligkeit und Schwermut zu deftiger Folklore.

Die weiteren Konzerte der Reihe "Wiener Klassik" finden am 14. Dezember 2017 sowie am 17. Januar und 6. März 2018 statt. Jeweils um 20 Uhr. Hinzuweisen ist noch auf die stets launig-informativen Programmeinführungen durch den Chefdirigenten Heribert Beissel, jeweils um 19.15 Uhr vor jedem Konzert.

Eintrittskarten sind bei den folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Musikhaus Schlaile, Tourist-Information Karlsruhe, TicketForum, Kartenbüro in den Schmuckwelten Pforzheim, Eventim Tickethotline (Tel. 01806/570070) und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das preisgünstige Abonnement kann noch unter Telefon 0721/9339955 gebucht werden. Ergänzende Informationen unter www.klassische-philharmonie-bonn.de.

Termin: Mittwoch, 22. November, 20 Uhr, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

