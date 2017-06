Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Die Beginner hatten ja mal (bis 2003) das Präfix "Absolute" inne, und auch damals waren sie schon relevant für die deutsche Hip-Hop-Szene.

Liebe Rap-Freunde,

die Beginner waren ja einst so richtig Out Of Order, damals, als Jan Philipp Eißfeldt (alias Jan Delay) über mehrere Jahre sein (überaus erfolgreiches) Ego-Ding durchzog. Diese Zeiten sind allerdings vorbei, auch wenn sie (Single-)Kracher wie "Oh Johnny", "Klar" und tolle Funk-,Soul-, Reggae- und Rockplatten hervorbrachten.

Auch MC-Kollege Dennis Lisk (alias Denyo) brachte (s)eine Solo-Karriere hinter sich, allerdings deutlich weniger erfolgreich als Band-Mate Delay, obwohl brauchbare Scheiben dabei waren. Aber Eißfeldt ist halt ein kleines, variables Genie. Auch der Beginner-Turntablerocker Guido Weiß (alias DJ Mad) hat währenddessen sein Ding gemacht.

Mittlerweile sind die Beginner erfolgreicher denn je, ihr aktuelles Album "Advanced Chemistry" (vom Titel her übrigens eine schöne Reminiszenz an die Halb-Götter der Szene) ganz vorne in den deutschen Charts . Das Trio hat deutsche Rap-Geschichte geschrieben, ihre Single "Liebeslied" war und ist ein echter (früher) Klassiker; das zweite Album der Band-Geschichte "Bambule" reiht sich ebenso in den Kanon deutscher Pop-/Rap-Kultur ein. Schlussendlich ist es einfach schön, dass die Jungs wieder zusammengefunden haben - ein echtes Plus und Zukunftspfand für den deutschen Rap-Kosmos!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Montag, 30. Oktober, 20 Uhr, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

www.beginner.de

www.bb-promotion.com