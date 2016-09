Anzeige

"2016 konnten wir damit die Vorjahresbesucherzahl bestätigen. Wir sind absolut zufrieden mit der Saison 2016 und können eine Auslastung von insgesamt 71 Prozent (Vorjahr: 70 Prozent) verzeichnen. Bei unseren Besuchern bedanken wir uns herzlich und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr", zieht Geschäftsstellenleiter Marc Moll Bilanz.

Ötigheim-Debüt von Adoro sorgte für großes Aufsehen

Das Schauspiel "Les Misérables" (Regie: Peter Lüdi) sahen 22.500 Besucher bei neun Vorstellungen, was einer Auslastung von 71 Prozent entspricht. Cole Porters Musical "Kiss Me, Kate" (Regie: Stefan Haufe) lockte bei acht Aufführungen ebenfalls 22.500 Besucher nach Ötigheim (Auslastung: 80 Prozent). Gut angenommen wurde auch die Wiederaufnahme des Kinderstücks "Die kleine Hexe" in einer Inszenierung von Matthias Götz. Zu den vier Vorstellungen kamen 7.500 große und kleine Freilichtspielfans.

Zu den beiden Festlichen Konzerten unter dem Motto "Im Märchenreich" (Leitung: Ulrich Wagner) pilgerten 6.000 Klassik-Fans (Auslastung: 85 Prozent). Auch die Gastspiele sorgten 2016 für großen Besucherandrang. Spitzenreiter hier: Marshall & Alexander, im 16. Jahr in Ötigheim zu Gast, wurden in drei Konzerten von 7.000 Besuchern bejubelt.. Auch das Ötigheim-Debüt von Adoro sorgte mit rund 2.300 Fans für großes Aufsehen. Das Internationale Chorfestival zählte 2.400, "Magic Of The Dance" 1.700 Besucher.

Nächstes Programm: "Luther" und "Das Dschungelbuch"

Theater unter freiem Himmel gibt es in Ötigheim nun erst wieder ab 17. Juni 2017. Dann auf dem abwechslungsreichen Programm: "Luther" als Schauspiel von Felix Mitterer, "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare, "Das Dschungelbuch" nach Rudyard Kipling und die traditionellen Festlichen Konzerte, sowie zahlreiche Gastspiele. Kartenbestellungen für die Saison 2017 sind nach Veröffentlichung des Spielplans ab Anfang Dezember 2016 möglich. Weitere Informationen gibt es auf www.volksschauspiele.de.

