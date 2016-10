Anzeige

Liebe Musik-Freunde,

wir hatten die Karlsruher Band Runway Lights ja auch dereinst und kurz vor Das Fest 2016 im netten und aufschlussreichen ka-news-Gespräch: Drei ausgeschlafene junge Herren, die ihren ganz eigenen musikalischen Weg gehen. Jetzt ist die 4-Track-Scheibe "Heartfelt (Letters From Beyond The Borders Of Bliss)" am Start!

"The Gap" macht schon mal mächtig Spaß!

Es ist ein wirklich gekonnter erster Eindruck, dieser empfängt einen mit Musik voll eruptiver Energie, dichter und doch differenzierter treibender Rock. Der dazugehörige Track heißt "The Gap" und macht schon mal mächtig Spaß - eine gediegene Wall Of (Guitar-)Sound ist da im Anmarsch! Man kann das stilistisch gar nicht so genau festlegen, eigenständig und doch eingängig, hier passt sogar das Megaphon/der Vocoder! Song Nummer Eins hat schon mal das gewisse Etwas!

Runway Lights definieren sich ja auch über ihre vielen Facetten, ihre Songs erinnern mich so ein bisschen an die großen Nirvana, auch (ein wenig) Bad Religion und Screaming Trees höre ich heraus - allesamt tolle Referenzen. Auch Track 2 namens "Built To Last" bläst ins gleiche qualitative Horn und hat was von guten Soundgarden-Zeiten, bleibt aber soundmäßig immer autark.

"Travels" is rough, einige Stimmenspuren erinnern machmal (und rein subjektiv) an den Art-Popper Joe Jackson - witzig! Es erklingt Metal-Grunge-Gitarren-Sound, die Band macht ordentlich und gekonnt Krach und fabriziert durchaus eigenwillige (auch ruhigere) Gesangslinien - schönes Ding!

"Heartfelt (Letters From Beyond The Borders Of Bliss)" überzeugt mich

Der vierte und finale Track "What's Done Is Done" bietet wieder eine gewaltige Prise straighten Rocks/Metals, es fließt aber auch Progressives durch die Band-Kanäle, eine insgesamt runde Sache, zu der auch eine Prise Metallica-Sound sein Scherflein beiträgt. Meiner Ansicht nach mit der stärkste Song der Scheibe.

Also, die EP mit dem schön ausufernden Titel überzeugt mich und transportiert unabhängigen Rock mit kräftigen Einflüssen/Elementen von Metal, Alternative, Crossover, Progressive und Grunge. Und so kann man final sagen: Good Stuff! Gut gemacht, Lights!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

www.runway-lights.de