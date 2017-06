Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Auf nicht weniger als neun Locations kann man beim diesjährigen "Unifest" abtanzen. Und mit Eko Fresh gibt ein echter Rap-König seine Visitenkarte ab.

Liebe Party-Freunde,

das "Unifest" ist das größte studentisch und ehrenamtlich organisierte Fest in der Region, es besteht seit 1988 und fand bis 2014 zweimal im Jahr statt. Das Event hat mittlerweile seinen festen Platz im Karlsruher Raum und auf dem Campus des KIT. Organisiert wird das "Unifest" vom Festkomitee des AStA - von Studenten für Studenten. Hier das samstägliche Open-Air-Line-Up:

Forumsbühne

Voodoo Kiss (18 Uhr)

Kayef (19.20 Uhr)

Grossstadtgeflüster (20.40 Uhr)

Eko Fresh (22.30 Uhr)

Karlsruher Bühne

Frecklesnake (19 Uhr)

TBA (20.30 Uhr)

Losamol (22 Uhr)

Sound?Check! (am Freitag!)

Dead Man's Boogie (19.30 Uhr)

Nikki mit dem Beat (21.30 Uhr)



Nach dem stattlichen (kostenfreien) Open-Air-Programm im Forum geht die Party an neun Locations auf dem Campus bis in die frühen Morgenstunden weiter. Dort erwarten die Besucher verschiedene DJs und Musikrichtungen, zu denen man bis spät in die Nacht abfeiern kann. Die Floors öffnen jeweils ab 21 Uhr.

Floors

Mathebau – Charts

Audimax – House/Dance

Mensafoyer – 90er

AKK-Halle – Metal-Mittwoch

LTI – Latin

IEH – Deep- und Techhouse

Festsaal – Drum’n’Bass

Schirmbar – Hüttengaudi

Präsidiumslounge – Singer-Songwriter



Natürlich ergeben sich beim "Unifest" 2017 auch wieder Chancen zum Mitmachen, da gibt es beispielsweise die Möglichkeit auf einer Graffiti-Wand zu sprayen oder beim American Football der KIT SC Engineers reinzuschnuppern. Neben den Mitmach-Angeboten werden diverse Attraktionen wie Slacklining, Jonglage, Theater, und Podiumsgespräche angeboten! Auch für die Kleinsten bereiten die "Unifest"-Macher jedes Jahr ein Kinderfest vor, bei dem die Kleinen betreut werden.

Nachdem das "Unifest" 2014 aus Brandschutzgründen ausfallen musste, wird es seit 2015 umso größer als jährliches Campusfest veranstaltet. Statt nach dem Bühnenprogramm nur das Mensagebäude für Floors zu nutzen, wird seitdem in vielen Hörsaalfoyers auf dem Campus weitergefeiert.

Weitere und umfassende Infos zum "Unifest"-Programm gibt's online. Zudem gibt es hier Karten für die "Unifest"-Floors. Und noch eine kleine künstlerische Anekdote zum Schluss: Eine Übersicht der bisherigen Bands und "Unifest"-Plakate seit 1988 gibt's zum Schmökern hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 24. Juni, Campus KIT, Karlsruhe

www.unifest-karlsruhe.de