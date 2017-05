Es ist schon ein tolles Bild, das sich da auf dem Schlossplatz bietet , wenn hunderte Oldtimer-Fahrzeuge von ihren stolzen Besitzern präsentiert werden.

Die Leidenschaft für Oldtimer zieht sich durch sämtliche Gesellschaftsschichten und so soll das Treiben bei "Tribut an Carl Benz" wie in den vorherigen Ausgaben - das letzte Mal beim 300. Karlsruher Stadtgeburtstag KA300 - sehr bunt werden. "Der Geist von Carl Benz ist an diesem Tag deutlich spürbar, denn hat er eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel des 20. Jahrhunderts erfunden, das uns bis heute bewegt und begeistert: das Automobil", so Arnt-Martin Bokemüller, Hauptorganisator und Initiator des Erfolgsformats "Tribut an Carl Benz", das auch im Jahr der "Heimattage Baden-Württemberg" 2017 in Karlsruhe fortgeführt wird.

Aktuelle Anmeldezahl liegt bei rund 200 Fahrzeugen

Gut 450 Fahrzeuge werden am Sonntag, 11. Juni, mit dabei sein, zugelassen sind Autos und Motorräder bis einschließlich Baujahr 1973. Von 9 bis 11 Uhr ist die Einfahrt der gemeldeten Fahrzeuge, danach wird es eine freie Zufahrt für Kurzentschlossene geben, natürlich unter Beachtung des Baujahr-Kriteriums. Dann finden die Fahrzeugausstellung und die Fahrzeugpräsentationen mit Moderation statt. Ab 16 Uhr beginnt die Aufstellung zum Korso, der am Schloss vorbei durch die Karlsruher Innenstadt führen wird. Das Veranstaltungsende ist um 17.30 Uhr.

Die aktuelle Anmeldezahl liegt bereits bei rund 200 Fahrzeugen, überwiegend aus einem Umkreis von rund 60 Kilometern Luftlinie um Karlsruhe. Das derzeit älteste gemeldete Fahrzeug hat das Baujahr 1897. Zusätzlich ist eine Sonderschau mit original historischen und aktuellen US-Policecars geplant.

Weitere Informationen und Oldtimer-Anmeldung unter www.tribut-an-carl-benz.de.

Über die "Heimattage Baden-Württemberg"

Die "Heimattage Baden-Württemberg" sind eine Veranstaltungsreihe des Landes Baden-Württemberg, die seit 1978 jährlich in einer anderen Stadt oder Region durchgeführt wird. Durch den jährlichen Wechsel wird immer eine andere Region mit ihren Besonderheiten vorgestellt. Die "Heimattage" sollen das Bewusstsein der Menschen in Baden-Württemberg für ihre Heimat vertiefen und das Wir-Gefühl stärken.

Die "Heimattage" wollen alle Bevölkerungsgruppen ansprechen: die Menschen, die Baden-Württemberg und den Ort der "Heimattage" schon immer als ihre Heimat betrachten. Aber auch Neubürgerinnen und Neubürger, die mit den Veranstaltungen der "Heimattage" dazu motiviert werden sollen, sich mit ihrer neuen Heimat zu identifizieren.

Termin: Sonntag, 11. Juni, 9 bis 17.30 Uhr, Schloss Karlsruhe, Karlsruhe