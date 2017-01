vor 1 Stunde Karlsruhe Tiefer als das Meer: Johanna Amélie & Band in der Hemingway Lounge

Die Hemingway Lounge hat immer wieder tolle Künstler am Start, bevorzugt geht es in die Singer/Songwriter- respektive Jazz-Ecke. Mitte Januar kommt nun Johanna Amélie mit Band in die Lounge, im Gepäck wirklich wunderbares Songmaterial.