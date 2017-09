Das Theaterfest des Badischen Staatstheaters bietet alljährlich zum Start in die neue Spielzeit die Gelegenheit, einen Tag lang hinter die Kulissen der Institution zu blicken.

Im gesamten Haus und auf dem Vorplatz heißen zahlreiche Mitarbeiter die Besucher willkommen und präsentieren ein umfangreiches Programm zum Thema "Heimat". Hier erhalten Interessierte Einblicke in die Arbeit der Werkstätten, kommen mit neuen und alten Mitgliedern des Teams um Generalintendant Peter Spuhler ins Gespräch und erleben mehr als zwölf Stunden Theater an einem Tag. Das Veranstaltungsprogramm bietet neben öffentlichen Proben auf allen Bühnen auch Hausführungen, eine Kostümversteigerung und zahlreiche Aktivitäten für Kinder.

Den Höhepunkt des Fests bildet der so genannte Spielzeitcocktail um 19.30 Uhr im Großen Haus, bei dem das Ensemble allen interessierten Zuschauern mit Kostproben und Highlights aus Stücken des neuen Spielplans einen exklusiven Einblick in die nächste Spielzeit gibt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Besonderes Schmankerl: Wer sich für eines der Staatstheater-Abos entscheidet, nimmt automatisch an einer Verlosung teil, bei der es "attraktive Preise" zu gewinnen gibt. Hier geht's zum Theaterfest-Programm.

Termin: Samstag, 16. September, ab 11 Uhr, Badisches Staatstheater, Karlsruhe, Eintritt frei!

www.staatstheater.karlsruhe.de