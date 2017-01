The "King" Is Back: "Elvis - Das Musical" gastiert in Baden-Baden

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Er war der "King Of Rock 'n' Roll" - und wird es unumstößlich für immer bleiben!

Liebe Musik-Freunde,

(nicht nur) die Mädels waren ziemlich verrückt nach Elvis Presley, am Ende seiner Karriere war er allerdings nur noch ein Wrack - mit bekannt frühem Aus- und Abgang! Ich bin normalerweise nicht gerade ein glühender Musical-Anhänger, bei "Elvis - Das Musical" allerdings gilt es durchaus eine Ausnahme zu machen.

Die Musical-Biographie verbindet im Baden-Badener Festspielhaus anekdotische Szenen, originale Filmsequenzen und aufwändige Choreografien mit fast zwei Stunden Live-Musik, vom Gospel über Blues bis zu hemmungslosem Rock'n'Roll - und bringt den legendären Sänger wieder zurück auf die große Bühne!

Was hat dieser Mann, diese schillernde Persönlichkeit, für Hits gehabt, manche sind ja regelrechte Schlager geworden, da ist für alle (nachfolgenden) Generationen und Geschmäcker etwas dabei: "Hound Dog", "Heartbreak Hotel", "Don't Be Cruel", und dann diese wunderbaren, stilvollen Balladen wie "In The Ghetto" und "Are You Lonesome Tonight". Eines darf man über alle musikalischen Grenzen nicht vergessen: Einen wie Elvis wird es (wohl) nicht mehr geben. Und für manche liebevollen Träumer gilt auch weiterhin: Elvis lebt - wer weiß?!

Tickets für "Elvis - Das Musical" gibt es hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, Festspielhaus Baden-Baden, Baden-Baden

