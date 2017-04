Es gibt nicht mehr viele Bands, die sechs Alben veröffentlichen. The Brew gehören zu ihnen - und ka-news verlost 3 x 2 Tickets und die aktuelle CD "Shake The Tree" für den kommenden Gig im Substage.

Auch gibt es nicht viele Trios, die seit über zehn Jahren in unveränderter Besetzung einen Ruf als rigorose, international tourende und dabei exzellente Liveband verteidigen und darüber hinaus zu zwei Dritteln noch Mitte Zwanzig sind. Nein, The Brew aus der nordenglischen Hafenstadt Grimsby gibt es nur einmal, und sie melden sich mit "Shake The Tree" zurück auf dem Parkett.

Wie bereits beim Vorgänger "Control" verließen sich Smith, Smith & Barwick auf die Zusammenarbeit mit Toby Jepson (Dog Eat Dog) in den Vale Studios und haben ihren modernen, psychedelisch angehauchten Rock bei ihm in die besten Händen gelegt. In einem Monat entstanden zehn Songs, die nun das sechste Album der Band bilden. Allerspätestens jetzt ist die Band den ewigen Vergleichen entwachsen, auf die hier bewusst verzichtet werden kann.

Tickets gibt's hier. Support sind Voodoo Kiss.

ka-news verlost 3 x 2 Tickets fürs The Brew-Konzert. Zudem können sich die Gewinner die CD "Shake The Tree" an der Abendkasse mitnehmen. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 10. Mai, 12 Uhr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Samstag, 13. Mai, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

www.substage.de

www.the-brew.net

www.voodookiss.de