"Tag der offenen Tür" in der Städtischen Galerie Karlsruhe

Zu Beginn des neuen Jahres lädt die Städtische Galerie Karlsruhe am 6. Januar bei freiem Eintritt wieder zum "Tag der offenen Tür" ein.

Führungen durch die aktuelle Ausstellung "Schwarzwald-Bilder. Kunst des 19. Jahrhunderts" finden den ganzen Tag über statt (stündlich zwischen 11.30 und 16.30 Uhr). Eine weitere attraktive Sonderausstellung ist im zweiten Obergeschoss des Museums zu sehen: "Karl Hubbuch - Der Zeichner“ stellt einen Künstler vor, der in den 1920er Jahren wie kein anderer den Ruf seiner Heimatstadt Karlsruhe als einer bedeutenden Kunststadt geprägt und weit über die Grenzen hinausgetragen hat.

Freier Eintritt und abwechslungsreiches Programm

Spannende Entdeckungsreisen und Mitmachaktionen werden für junge Museumsbesucher in den beiden Workshops für Kinder ab 5 Jahren um 12.30 und 14.30 Uhr angeboten (begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung an der Kasse). Und außerdem: Schöne Kunstpostkarten gibt es an diesem Tag umsonst!

Termin: Freitag, 6. Januar, 11 bis 18 Uhr, Städtische Galerie, Karlsruhe, Eintritt frei!

