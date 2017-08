Im vergangenen Jahr haben Prime Circle viel Zeit in Deutschland verbracht und ihre Fanbase hierzulande immer weiter ausgebaut. Nun sind sie am 10. Oktober im Substage zu Gast - präsentiert von ka-news.

Die Modern-Rock-Band aus Johannesburg stand auf über 20 Festivalbühnen in Deutschland und dem UEFA-Champions-League-Festival in Mailand. Im Rahmen dieser Sommer-Offensive tourten Prime Circle auch als Special Guest mit The Boss Hoss.

Die Jungs sind die erfolgreichste Rockband Südafrikas, alle sechs bisher veröffentlichten Studio-Alben erlangten im Süden Afrikas mehrfachen Platin- und Goldstatus. Mit zahllosen Nummer-1-Hits feiert(e) die Band in ihrer Heimat bereits große Erfolge.

Tickets gibt's hier.

Termin: Dienstag, 10. Oktober, 20 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

www.substage.de

www.primecircleband.com