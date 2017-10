Es war musiktechnisch wieder eine Menge los in der Fächerstadt. ka-news liefert die spannenden Bilder vom Wochenende!

Philipp Dittberner ist ehrlich gesagt einer meiner Favoriten im hart umkämpften deutschen Singer/Songwriter-Markt. Am vergangenen Freitag war der junge Musiker im Tollhaus zu Gast, Fotografin Bernadette Wozniak-Fink hielt den atmosphärischen Gig fest:

You Me At Six waren mal eine echte Teenieband, heute liefern sie eingängige Erwachsenen-Musik. ka-news-Fotografin Joy Dana Görig war für uns im Substage dabei!

Fischer-Z sind eine Rock-Legende, daran besteht kein Zweifel, und diese Kult-Band war am gestrigen Sonntagabend auf der Tollhaus-Bühne aktiv. ka-news-Fotograf Daniel Landmann war vor Ort und hat für uns die Musiker abgelichtet.