Im Jahr 2017 feiert der größte semiprofessionelle Streetdance- Wettbewerb für Kinder und Jugendliche sein 20-jähriges Jubiläum. Tanzgruppen verschiedener Altersklassen aus einem Umkreis von 50 Kilometern rund um Karlsruhe könnten sich für "the show"anmelden, erklärt der Stadtjugendausschuss Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Der Wettbewerb findet am 25. und 26. März im "jubez" statt und lädt Tänzer im Alter von 6 bis 27 Jahren ein mitzumachen Fünf Gruppen pro Kategorie dürften aus ganz Baden-Württemberg teilnehmen, so der Ausschuss in seiner Pressemitteilung.

Die Tänzer könnten Mitglieder freier Formationen sein, Vereinen, Jugendhäusern, Schulen oder Tanzschulen angehören. In den Bereichen Hiphop-, Jazz- ,Video- Clip-bzw. Show- Dance gebe es drei Gruppen: 6 bis 11 Jahre, 12 bis 15 Jahre und 16 bis 27 Jahre.

Auf die Gewinnerteams würden zahlreiche Preise, unter anderem Auftritte bei anderen Veranstaltungen, warten. Außerhalb des Wettbewerbs gebe es zudem die "Offene Bühne", für die jetzt ebenfalls die Bewerbung starten würden. Hier sei im Bereich Dance, Songs und Performance von Solokünstlern und Gruppen fast alles erlaubt.

"The show" ist ein Gemeinschafts-Projekt zweier Einrichtungen des Stadtjugendausschuss e. V. Karlsruhe, dem jubez am Kronenplatz und dem Musikmobil Soundtruck. Anmeldungen sollten direkt an Katrin Boden vom Musikmobil Soundtruck unter Telefon 0721/ 56 63 41 oder per Mail an soundtruck@stja.karlsruhe.de gehen. Anmeldeschluss ist der 6. März 2017.