vor 1 Stunde Karlsruhe "Stadtwerke Eiszeit" verwandelt sich zum letzten Mal in Tanzfläche

Die "Eiszeit Beat Nights" dieser Saison gehen am Donnerstag, 5. Januar, in den Endspurt. Ab 18 Uhr verwandelt sich die "Stadtwerke Eiszeit" auf dem Karlsruher Schlossplatz zum fünften und letzten Mal in diesem Winter in einen riesigen Dancefloor.