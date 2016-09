Anzeige

In dem Vortrag "Die Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan. Warum Michelangelo malen durfte, was er wollte" von Professor Dr. Volker Herzner soll gezeigt werden, dass ein vorurteilsloser und genauer Blick die eigentlichen Intentionen Michelangelos überzeugend aufzuzeigen vermag.

Herzner studierte in Frankfurt und Wien, hatte dann ein Postdoc-Stipendium in Florenz und Professuren in Karlsruhe und bis zum Ruhestand in Landau. Seine Spezialgebiete sind die italienische Renaissance sowie die altniederländische Malerei.

Der Vortrag ist eine Veranstaltung der Freunde der Kunsthalle e. V. im Rahmen von deren regelmäßiger Veranstaltungsreihe "jour fixe". Die Freunde laden bei freiem Eintritt zu diesem interessanten Vortrag ein und "freuen sich auf rege Teilnahme".

Termin: Samstag, 1. Oktober, 16 Uhr, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe

www.kunsthalle-karlsruhe.de