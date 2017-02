Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Er ist (mindestens) einer der besten Foto-Künstler in der Fächerstadt und untermauert dies nun mit einer weiteren feinen (Co-)Ausstellung: Bernhard Schmitt alias ONUK.

vom 12. Februar bis 5. März zeigen der Maler Markus Jäger und der Fotograf Bernhard Schmitt in der Galerie des BBK (Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler) einen Ausschnitt ihrer Arbeiten der vergangenen Jahre.

Markus Jäger lotet in seinen Werken die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten aus, welche die Malerei einem Künstler bieten kann. Die Fotografien Onuks hingegen sind eine Einladung auf Wahrnehmungs-Reisen zu gehen. Selbst wenn man mit den Arbeiten bis nach Fernost vordringt, so zeigen diese Fotos einen ganz anderen Blick auf die Metropolen und die Plätze der Welt - auch direkt vor Ort.

Gemeinsames Projekt mit dem Titel "recycling-world.eu"

Seit einigen Jahren arbeiten die beiden Freigeister an einen gemeinsamen Projekt mit dem Titel: recycling-world.eu. In diesen Arbeiten, von denen erstmals in Karlsruhe nun mehrere zu sehen sind, setzen sich Jäger und Onuk mit dem Begriff Wertstoff auseinander - Abfallprodukte werden mittels Fotografie und Computerbearbeitung in Szene gesetzt.

Mit ihren teilweise großformatigen Werken wollen die Künstler zum Nachdenken anregen, ohne jedoch den moralischen Zeigefinger zu erheben. Für ihre Sichtweise auf die Wertstoffe und deren außergewöhnliche bildliche Umsetzung wurden Jäger und Onuk auch schon mit Preisen bedacht.

Termin: 12. Februar bis 5. März, BBK Karlsruhe, Am Künstlerhaus 47, Karlsruhe