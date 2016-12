Soul in der Stimme: ka-news präsentiert Max Mutzke im Tollhaus

Jeden Freitagmittag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Die Themenpalette reicht dabei von U-Kultur bis zur E-Kultur, umfasst eben alles, was kulturell lohnenswert ist. Heute: Der Mann ist mit einer außergewöhnlichen Stimme gesegnet und kommt jetzt mal wieder ins Tollhaus - präsentiert von ka-news.

Max Mutzke hat einen vokalen Schmelz, der nur schwerlich zu beschreiben ist. Angefangen hat alles bei Stefan Raabs Casting-Show "Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star", da sang sich der heute 35-jährige Mutzke aus dem Stand zum "Eurovision Song Contest" 2004 in Istanbul und belegte mit "Can't Wait Until Tonight" einen mehr als respektablen achten Platz.

Mutzke-Support Daniel Docherty verehrt Eric Clapton

Über die Jahre hinweg hat der gebürtige Waldshuter schöne bis tolle Alben veröffentlicht und sich stets musikalisch weiterentwickelt. Wie es anfangs soulig war, so war es später eher jazzig, und er kann's, der Max, und zwar auf allen künstlerischen Gebieten - und macht die Konzertstätten voll.

Support für Max Mutzke ist der junge schottische Gitarrist und Singer/Songwriter Daniel Docherty, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird. Er kommt aus der selben Gegend wie beispielsweise die sound-gewaltigen Mogwai und die großartigen Teenage Fanclub und verehrt Künstler wie Eric Clapton und Joni Mitchell - man hört's an seinen catchy Songs!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Freitag, 13. Januar 2017, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

