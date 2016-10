Anzeige

In Lot Vekemans "Judas"-Monolog unternimmt der einstige Jünger nach 2.000 Jahren den Versuch, seine Tat auf ein menschliches Maß zu bringen; schließlich wäre ohne seinen Verrat der christliche Plan der Welterlösung nicht aufgegangen.

Frank Sollmann, viele Jahre festes Ensemblemitglied des Sandkorn-Theaters, zeigt den Judas am kommenden Freitag, 7. Oktober, in einer beeindruckenden Interpretation (Beginn 20.30 Uhr) im Sandkorn-Studiotheater. Aktuell spielt Sollmann am Sandkorn Newton in "Die Physiker" und Walter Faber in "Homo faber". Informationen und Tickets gibt's im Internet.

Termin: Freitag, 7. Oktober, 20.30 Uhr, Sandkorn-Theater Karlsruhe

www.sandkorn-theater.de

www.franksollmann.de