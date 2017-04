In ihrer neuen Ausstellung präsentiert die Städtische Galerie "Skulpturen aus der Sammlung".

Erläuterungen dazu gibt es bei Führungen am Donnerstag, 13. April, um 12.15 Uhr sowie Freitag, 14. April, Sonntag, 16. April, und Montag, 17. April, jeweils um 15 Uhr. Auch Kindern werden die Inhalte der Schau näher gebracht. In der sonntäglichen Werkstatt für Mädchen und Jungen formen sie sich aus "Holz, Stein oder Metall" ihre eigenen Figuren. Wer möchte, kann sich auch nach der Arbeit einem Rundgang anschließen. Gelegenheit dafür ist am Mittwoch, 19. April, um 18 Uhr.

Termin: 8. April bis 18. Juni 2017, Städtische Galerie, Karlsruhe

Städtische Galerie