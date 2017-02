Es ist faszinierend, was da auf der Bühne passiert! Aus Schatten werden Figuren und es entstehen Szenarien wie aus (schönen) Träumen! Der Zauber funktioniert ohne Worte, nur mit Musik, dabei so emotional, dass das Bühnengeschehen Gefühle wie Furcht und Glück auslöst.

Die neuen Abenteuer im Schattenland der US-Tanzkompanie Pilobolus spielen in einem Lagerhaus, im dunklen Inneren von Kisten. Darin eingesperrt sind phantastische Kreaturen von großer Schönheit - unschuldig, versteckt, gestohlen. Doch wie schon in "Shadowland" erwachsen in "Shadowland" 2 der Geschichte noch aus dem finstersten Szenario umwerfende Bilder.

Natürlich geht es um die Befreiung der Figuren. Der Wärter, der die Kisten bewacht, entdeckt zusammen mit der jungen Frau von der Poststelle unvermittelt einen Zugang zu dem Schattenleben im Inneren der Kisten. Die beiden wagen sich in verbotene Welten. Retten sie die Gefangenen? Man wird sehen ...

Termin: Sonntag, 26. Februar, 19 Uhr, Stadthalle Karlsruhe (Johannes-Brahms-Saal), Karlsruhe

www.shadowland2-show.de

www.foerderkreis-kultur.de