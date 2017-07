Schön laut! ka-news verlost 3 x 2 Tickets fürs "New Noise Fest" 12

Es wird wieder laut in Karlsruhe. Schön laut. Das "New Noise Fest" findet zum zwölften Mal statt und zieht wieder diverse Anhänger geschmackvollen Krachs ín die Fächerstadt.

Musikalisch mit dabei sind 2017 folgende Acts:

Freitag, 4. August

Ratlord

Ghetto Justice

Questions

Siberian Meat Grinder

Swain

Clowns

Empowerment

Slapshot

Samstag, 5. August

Downfall Of Gala

Celeste

Listener

No Trigger

Viva Belgrado

Birds In Row

Hemelbestormer

Jesus Piece

Guilt Trip

Higher Power

Deluminator

Newmoon

No Omega

Endzweck

Potence

Mercy Ties

City Keys

Thurm

Ovum

Isolate

Boden

Slow Bloomer

Ruined Families

Acoustic Songwriter-Bühne (Samstag)

Christian Holden von The Hotelier

Orion von Sandlotkids

Emperor X von Tiny Engines

Quentin von Throw Me Of The Bridge/Birds In Row

Tickets und weitere Infos gibt's online!

ka-news verlost zudem 3 x 2 Tickets an Fans härterer musikalischer Gangart. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Montag, 31. Juli, 12 Uhr. Die Gewinner werden via E-Mail benachrichtigt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: 4. und 5. August, Freitag (Einlass: 16.30 Uhr) - Samstag (Einlass: 13 Uhr), NCO-Club Karlsruhe, Karlsruhe

www.newnoisefest.de

blog.newnoisefest.de/tickets