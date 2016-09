Anzeige

Auch beim SWR-Wochenende mit Jazz, Comedy und Schlager war die Besucherresonanz groß. So kamen an den drei Tagen rund 13.000 Gäste zu den Veranstaltungen, weitere 40.000 zu den "Schlosslichtspielen". Neben der umjubelten Premiere der Karlsruher All Star Big Band bei der "Jazz Night" durften die Besucher am Samstag bei "SWR1 lacht" mit Martina Brandl, Florian Schroeder und Christoph Sonntag Comedy und Kabarett genießen.

"Das ganze Wochenende war für den SWR großer Erfolg"

Einen erfolgreichen Abschluss machten am vergangenen Sonntag die Spider Murphy Gang und Schlagerkönig Jürgen Drews bei den "SWR4 Sommernächten". "Das ganze Wochenende vorm Karlsruher Schloss war für den SWR ein großer Erfolg", so Christoph Mohr, Leiter Marketing Landessender Baden-Württemberg. "Wir konnten auf emotionale Weise viele tausend Menschen in direkten Kontakt mit unseren Programminhalten und -machern bringen. Und das in einem großartigen Ambiente. Mehr geht nicht."

Gleich in der ersten Spielwoche bekamen die Besucher der "Schlosslichtspiele" faszinierende Shows zu sehen. So beispielsweise die Gruppe DSG animation + VFX, die mit ihrem Defilee zum 100. Geburtstag der Avantgarde Malerei, Fotografie und Film aus der Kunstgeschichte zeigten. Nicht weniger imposant war die neue Show "Legacy" der ungarischen Künstlergruppe Maxin10sity sowie die Projektion "Paperlife" von Hauslaib Lichtwelten.

Premierentermine vormerken!

Vormerken sollte man sich heute schon die weiteren Premierentermine. Am 20. August lässt Alexander Stublic, Dozent an der Musikhochschule Karlsruhe, mit seiner Arbeit "palace staged" die Schlossfassade um eine gedachte Mittelachse rotieren. Eine Woche später - ab dem 27. August - wird dann das Mapping "Transkutan" der deutschen Künstlergruppe Xenorama zu sehen sein.

Weiterhin dürfen sich alle Fans der "Schlosslichtspiele" am Wochenende vom 2. bis 4. September auf etwas Besonderes freuen. An diesem Wochenende werden den Besuchern neben den aktuellen Produktionen eine Auswahl an Highlights der "Schlosslichtspiele" 2015 präsentiert. Insgesamt werden die "Schlosslichtspiele" noch bis zum 25. September zu sehen sein.

Termin: noch bis 25. September, Schlossplatz Karlsruhe, Karlsruhe

www.schlosslichtspiele.info