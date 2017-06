Das Kult-Musical "The Rocky Horror Show" bei den "Schlossfestspielen Ettlingen" animiert die Zuschauer natürlich zum Mitmachen und Mitfeiern. Um das so richtig auskosten zu können, gibt es Dinge, die je nach Szene zum Einsatz kommen dürfen.

Konfetti, das in der Hochzeitsszene zum Einsatz kommt, Wasserpistolen und Zeitungen, wenn das junge Paar in ein Gewitter gerät, Knicklichter, wenn der Refrain "There's A Light" erklingt, Gummihandschuhe, wenn Frank im Labor zur Tat schreitet, Klopapier, wenn Rocky zum Leben erweckt wird oder auch Spielkarten, wenn die Ballade "Cards For Sorrow, Cards For Pain" erklingt.

All diese Fan-Artikel erhält man ab sofort in einer speziell zur Produktion passenden Tüte in der Stadtinformation in Ettlingen. Später wird es diese auch in der Servicehütte und an der Abendkasse zu kaufen geben. Übrigens: Die "Schlossfestspiele" bitten alle Besucher, auf das Werfen mit Lebensmittel wie Reis unbedingt aus hygienischen und humanitären Gründen zu verzichten.

Termin: 17. Juni bis 12. August, Schloss Ettlingen, Ettlingen

www.schlossfestspiele-ettlingen.de