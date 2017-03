Marc Lamberty hat den Ritterschlag aus London erhalten: er ist der "Frank N. Furter" der "Schlossfestspiele Ettlingen" mit offizieller Genehmigung von Richard O'Briens Agentur. In den Auditions für "The Rocky Horror Show" hatte er sich mit "seinem klaren Tenor und schlüssigem Auftritt" gegen die Mitbewerber durchgesetzt.

Marc Lamberty wurde in Leverkusen geboren, schloss im Sommer 2007 sein Studium an der Bayerischen Theaterakademie August Everding mit Auszeichnung ab und hatte bereits Gastengagements in Leipzig ("Hair"), bei den Bregenzer Festspielen und am Staatstheater Nürnberg. Im Sommer 2007 sang er den Simon in "Jesus Christ Superstar“ am Theater Augsburg. Als Enjolras war er im Festspielhaus Füssen und am Theater Magdeburg zu sehen. Im Herbst 2013 spielte er Simon und Cover Judas in "Jesus Christ Superstar" an der Oper Bonn.

2015 war er als Erzbischof in der Uraufführung von Frank Wildhorns "Artus Excalibur" am Theater St. Gallen dabei und spielte Che Guevara in "Evita" an der Oper Graz. Im Sommer 2015 war Lamberty als Thomas in "The Stairways To Heaven" in Schwäbisch Hall zu Gast, wo er 2016 nochmals den Simon übernahm. Im Rahmen der Ruhrtriennale und anschließend auch des Lincoln Center Festivals in New York wirkte er in Bernd Alois Zimmermanns "Die Soldaten" mit . Zuletzt war er als Malcolm in "The Full Monty - Ganz oder gar nicht" am Opernhaus Dortmund zu sehen.

Termin: 17. Juni bis 12. August, diverse Veranstaltungsorte, Ettlingen

www.schlossfestspiele-ettlingen.de