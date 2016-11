Premiere hat am Freitag, 25. November, das neue "Sandkorn-Weihnachtskabarett". Bissig und amüsant zieht das Ensemble Jahresbilanz.

Schließlich ist vieles nicht so gelaufen, wie es hätte sein können und sollen. In Karlsruhe, im Ländle und natürlich auch in der "großen" Politik. Außerdem stehen 2017 wieder Wahlen an und das Land bekommt einen neuen Präsidenten. Regisseur Siegfried Kreiner steht für seine satirischen Streifzüge ein bewährtes Autorenteam zur Seite, das mit scharfem Blick und satirischem Zungenschlag hinter die Kulissen blickt.

Satirische Streifzüge im Theaterhaus

Auf der Bühne kommentieren erfahrene Kabarettisten mit heftigem Augenzwinkern den Zeitgeist; es spielen Simone Laurentino dos Santos, Angelika Veith, Roland Brunner und Harald Schwiers, am Piano begleitet von Yvonne Funk. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 27. November, (19 Uhr) und am Mittwoch, 30. November, um 20.15 Uhr.

Weitere Informationen und Tickets gibt's im Internet (www.sandkorn-theater.de).

Termin: Freitag, 25. November (Premiere), 20.30 Uhr, Sandkorn-Theater, Karlsruhe

