Baden-Baden Rolando Villazón kommt zu den Sommerfestspielen in Baden-Baden

Startenor Rolando Villazón und Mezzo-Sopranistin Joyce DiDonato kommen zu den Sommerfestspielen in Baden-Baden. Am 6. und 9. Juli stehen sie in Mozarts Oper "La Clemenza di Tito" auf der Bühne des Festspielhauses.