Am kommenden Samstag, 30. September, lädt das Prinz-Max-Palais - Stadt­mu­seum, Kinder- und Jugend­bi­blio­thek und Museum für Li­te­ra­tur - ab 11 Uhr zum alljähr­li­chen Hausfest ein, das 2017 im Zeichen von "Heimat" und "Mobi­li­tät" steht.

Das Stadt­mu­seum öffnet um 11 Uhr, um 11.30 Uhr und 17 Uhr gibt es Kurzfüh­run­gen durch die Sonderaus­stel­lung "Karls­ru­her Hei­ma­ten" mit Dr. Peter Pretsch und Christiane Torzewski M.A.. Kinder ab 6 Jahren dürfen sich auf das Kinder­pro­gramm "Oh wie schön ist Karlsruhe - Vom Weggehen und Heimkom­men" (11.30 Uhr) freuen: nach einer spannenden Geschichte in der Kinder- und Ju­gend­bi­blio­thek werden im Streifzug durch die Sonderaus­stel­lung alle Sinne angespro­chen. (www.karlsruhe.de/hei­ma­ten).



Mit einer Vernissage um 13 Uhr im U-Max eröffnet das Li­te­ra­tur­mu­seum "Die Kunst der Wissen­schaft/­The Art Of Science", eine Ausstel­lung mit Objekten von Jürgen Walter und Lyrik von Zehra Çirak. (www.litera­tur­mu­seum.de) Zwischen 14 und 18 Uhr zeigt Karl von Drais im hinteren Garten des Prinz-Max-Palais die Ent­wick­lung vom Laufrad zum Fahrrad.

Um 18 Uhr eine Le­sung mit Peter Michel

In der Kinder- und Jugend­bi­blio­thek liest der Karlsruher Autor ­Mar­kus Orths um 15 Uhr für Kinder ab 6 Jahren aus seinem Buch "­Billy Backe und Mini Murmel", um 16 Uhr wird Orths die Preis­trä­ger des Jubisommerclubs ziehen: Teilnehmer dieser großen ­Som­mer­fe­rien-Aktion, die zur Verlosung anwesend sind, haben die Chance, einen der zahlrei­chen Preise zu gewinnen. (Die ­Bi­blio­thek bittet um Voran­mel­dung für Lesung und Preis­ver­lei­hung un­ter 0721/133-4262).



Um 18 Uhr schließ­lich nimmt Peter Michel die Besucher mit einer Le­sung aus seinem Buch "Da wo ich herkomm" auf eine Reise durch die Karlsruher Südstadt mit (Veran­stal­tungs­ort: Stadt­mu­seum, 1. OG).



Termin: Samstag, 30. September, 11 bis 20 Uhr, Prinz-Max-Palais, Karlsruhe, Eintritt frei!

