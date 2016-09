Anzeige

Liebe Musik-Freunde,

der überzeugte Erfurter Clueso hat sich über die Zeit zum megaerfolgreichen Künstler entwickelt - und das ist verdient, keine Frage, der junge Mann hat teilweise großartige Alben hingelegt und ist live sowieso eine Klasse für sich. Doch was ist sein Geheimnis?

Im Laufe der Jahre zum Liedermacher entwickelt

Clueso selbst hat immer wieder betont, sich in der ostdeutschen "Provinz" wohlzufühlen und nicht nach Berlin oder andere Metropolen wechseln zu müssen. Das macht ihn sympathisch und so authentisch. Clueso schreibt zudem ganz einfache, fragile Texte - und erntet doch eine Fülle an Emotionen. Das ist die hohe Kunst, Herrschaften!

Der 36-Jährige hat ja ursprünglich mit HipHop begonnen, bevor er sich im Laufe der Jahre zum Liedermacher entwickelt hat - eine ganz und gar lohnende Reise! Mitte Oktober kommt das neue Album "Neuanfang" in den (Online-) Handel, und es wird an die Spitze europäischer Charts schießen, soviel darf man getrost prognostizieren.

Wir empfehlen definitiv einen Konzertbesuch im Tollhaus!

Vielleicht verwundert es manchen, dass ich hier solche Lobeshymnen singe - Clueso hat es sich mit seiner Musik einfach verdient! Natürlich darf man über den Künstler denken, was man will, ich persönlich finde ihn großartig und empfehle definitiv im Dezember einen Konzertbesuch im Tollhaus!

Tickets für Clueso gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Montag, 12. Dezember, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.happyend-concerts.de

www.clueso.de