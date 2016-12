vor 29 Minuten Melanie Hofheinz Karlsruhe Noch nichts geplant? Das ist zwischen den Jahren in Karlsruhe los

Auch wenn Weihnachten und Silvester als Highlights im Dezember bekannt sind, gibt es auch an den wenigen Tagen dazwischen viel zu erleben in Karlsruhe. Schlittschuhlaufen, Theater oder ein Konzertbesuch - wir verraten was zwischen den Jahren in der Fächerstadt los ist.