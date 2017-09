Mit seiner neuesten Produktion geht das inklusive Theaterprojekt des Sandkorn-Theaters und der Lebenshilfe am 19. September an den Start: "Die Spinner!" treffen sich im Café Babbel.

Cafés und Kneipen waren schon immer soziale Orte und Treffpunkte, in denen sich oft unglaubliche Geschichten abspielen. Hier gibt es für "Die Spinner!" nicht nur Schwarzwälderkirschtörtchen oder Würstchen, sondern auch die Möglichkeit zu flirten, zu daten, hoch und tief zu stapeln oder ein wenig die große Politik durchzuhecheln. Und das alles auch in teils babylonischem Sprachgewirr, das sich am Ende doch entwirren lässt.

Für Menschen von 10 bis 110!

In der Regie von Steffi Lackner (auch die Autorin) spielen neben den Hauptakteuren aus den Lebenshilfeeinrichtungen wie immer die beiden "Sandkörner" Karin Arndt-Hauck und Hans Peter Dörig.

Weitere Vorstellungen sind am Mittwoch, 20. September, 19 Uhr, und am Donnerstag, 21. September, 10 und 19 Uhr.

Informationen und Tickets gibt's im Internet.

Termin: Dienstag, 19. September, Premierenbeginn: 19 Uhr, Sandkorn-Theater, Karlsruhe

www.sandkorn-theater.de