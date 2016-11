Neuer Pop-Up Store in der Innenstadt: "Sorgenkind östliche Kaiserstraße"

Mitten im Herzen der Fächerstadt gibt es jetzt etwas Neues zu entdecken: Den neuen Pop-Up Store Karlsruhe, der rund einen Monat Gäste und Interessierte einlädt, auf 150 Quadratmetern Fläche bei einem Kaffee etwas Schönes zu finden.

Ein Pop-Up Store ist ein (temporäres) Ladengeschäft, das nur für kurze Zeit geöffnet hat und leerstehende Flächen auf kreative Weise nutzt. Ähnlich einem Pilz, der aus dem Boden schießt und dann wieder verschwindet, funktioniert ein solcher Store.

Der Pop-Up Store Karlsruhe ist dabei eine ganz spezielle Kombilösung aus Café und Ladengeschäft - ein Ort zum Shoppen, Verweilen, Genießen und zur Inspiration. Der Store wird über Mittel der Wirtschaftsförderung co-finanziert und soll vielseitigen Produzenten und Labels aus der Kultur- und Kreativwirtschaft eine neue Präsentationsplattform geben. Vorgestellt werden kreative Produkte wie Lampen, Taschen, Fotos und Modeartikel, nahezu alle stammen aus der Region.

Bild: Matthias Kapica

Am Freitag eröffnet jetzt das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro in Kooperation mit der Karlsruher Fächer GmbH und dem Team der Fettschmelze den ersten städtisch initiierten Pop-Up Store in der Karlsruher Innenstadt.

Nadine Bers, Projektmanagerin des Stores, erklärt die Intention der Aktion: "Wir wollen zeigen, dass es nicht nur in Metropolen, sondern auch in Karlsruhe tolle Designer und Produkte gibt." Auch Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz bläst ins gleiche Horn: "Wir wollen etwas gegen den Leerstand speziell in der östlichen Kaiserstraße tun, sie ist ein Sorgenkind von uns." Wenn die Idee funktioniert, denke man über eine Fortführung im nächsten Jahr nach.

Bild: Matthias Kapica

Also, wer jetzt von der Aktion angetan ist, darf gerne einmal in den Pop-Up Store Karlsruhe einkehren und bei einem guten Kaffee oder Kuchen sich die vielfältige "Auslage" des Ladens anschauen. Weitere Informationen zum Store gibt's online.

Termin: 25. November bis 23. Dezember, Kaiserstraße 58, Karlsruhe

www.popupstore-karlsruhe.de