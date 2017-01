Der sogenannte Populismus ist auf dem Vormarsch. Autokratische Politiker wie Putin, Erdogan und Trump demonstrieren global ihre Macht, während rechte Ideologien innerhalb Europas beständig Zuspruch erhalten. Zuvor latent bestehende Ablehnung wird zunehmend offen geäußert.

Zusätzlich etabliert sich eine neue Form des alltäglichen Antisemitismus. "Migranten, die mit dem Feindbild des 'jüdischen Staates Israel' sozialisiert wurden, befördern diesen Konflikt." Die Literatur als Teil der Gesellschaft kann sich diesen Entwicklungen nicht entziehen.

"allmende" will kritischen Interventionen Plattform bieten

Die Literaturzeitschrift "allmende" will den kritischen Interventionen eine Plattform bieten. In den vorangegangenen drei Titeln haben die Macher die gesellschaftliche Entwicklung in Europa und die Reaktionen der Literatur auf diese politischen Ereignisse behandelt. Die 98. Ausgabe (unter dem Titel "Neuer Antisemitismus") führt diese Auseinandersetzung fort und nimmt so Stellung. Die involvierten Autorinnen und Autoren reflektieren ihre Erfahrungen mit dem neuen Antisemitismus, wie das dunkle Ressentiment gesellschaftlich zu verorten und inwiefern Aufklärung möglich ist.

Mirna Funk berichtet über die schwierigen Reaktionen auf ihren kritischen Roman "Winternähe". Hätte sie gewusst, was auf sie zukommt, hätte sie den Roman nicht geschrieben. Esther Dischereit konstatiert, was dieser erlebte Antisemitismus über die Gesellschaft aussagt, während Rafael Seligmann darüber schreibt, wie es ist, als "Musterjude in Deutschland" zu leben. Dirk Laucke verortet den modernen Antisemitismus schließlich in der aktuellen Debatte um Rassismus und Migration. Barbara Honigmann, eine der großen deutschsprachigen jüdischen Autorinnen unserer Zeit, hat Bilder aus ihrem künstlerischen Werk zur Verfügung gestellt.

"allmende – Zeitschrift für Literatur" 1981 begründet

"allmende – Zeitschrift für Literatur" wurde 1981 unter anderem von Martin Walser und Adolf Muschg begründet. Sie erscheint zweimal jährlich im Mitteldeutschen Verlag, wird von Hansgeorg Schmidt-Bergmann im Auftrag der Literarischen Gesellschaft herausgegeben und zusammen mit Matthias Walz redigiert.

