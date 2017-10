Was für eine schöne Nachricht, wer hätte das gedacht?! Das Kaffeehaus Nun in der Oststadt hat wieder seine Pforten geöffnet - und das wie gewohnt mit feinem Kultur- und Kunst-Programm!

Ich muss zugeben, das Nun war früher eine meiner liebsten Anlaufstellen für einen guten Kaffee und/oder ein gutes Gespräch. Auch die dargebotenen Künstler (meist aus den musikalischen Disziplinen Folk, Indie und Singer/Songwriter) hievten das Nun auf ein erfreuliches Niveau, da waren so schöne Acts wie die schwedischen Logh oder auch der wunderbare Local Hero Matias dabei.

Was gibt es sonst im Angebot? "Awesome Coffee, Good Beer And Lovely People" - da schaut man doch gerne mal vorbei! Dazu gibt's fast immer Kuchen, wenn man ein bisschen Glück hat, auch in veganer Form. Auch Herzhaftes wie der "Rahmfleck" wird angeboten.

Mit Black Oak (18. November) und Kim Janssen (15. Dezember) sind zudem gleich zu Beginn zwei tolle musikalische Acts am Start. Angefangen hat es beim Nun-Opening (mit Kabarett) schon mal "überragend", so Manuel vom Kaffeehaus, die Hütte war beim ersten Event "rappelvoll". Man kann den Machern nur wünschen, dass es so weitergeht - mit Konzerten, Lesungen, Kunst und "ganz viel gutem Kaffee".

www.nuncafe.de

www.kimjanssen.net