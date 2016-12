Wieder einmal wartet das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) mit einer wunderbaren Fotografie-Ausstellung auf, bis zum 30. April des kommenden Jahres gibt es einen Überblick über das Werk des deutschen Künstlers Albrecht Kunkel (1968–2009).

Seine fotografischen Arbeiten konzentrieren sich auf Landschaften und Räume, die von historischer, kultischer oder sozialer Bedeutung sind und forschen so nach verborgenen kulturellen Praktiken und Handlungsweisen.

Als Portratist lichtete Kunkel berühmte Persönlichkeiten ab

Kunkel widmete sich prähistorischen Höhlen und den Ausgrabungsstätten von Troja mit der gleichen Aufmerksamkeit wie den Filmfestspielen in Cannes oder dem Times Square in New York. Vor- und Frühformen von Zivilisation und Kultur werden in seinem Werk mit ihren heutigen Erscheinungsformen konfrontiert und so auf ihre universellen – oder sich wandelnden – Prinzipien befragt. Er integrierte fremdes Fotomaterial in sein Œuvre, darunter topografische Luftbilder oder historische Archivaufnahmen.

In großen monochromen Abzügen, die ohne Kamera entstanden, lotete er die Bedingungen und Möglichkeiten des fotografischen Mediums an der Schwelle zur Digitalität aus. Als Portratist lichtete Kunkel berühmte Personlichkeiten wie Tilda Swinton und Peter Greenaway ab und entwickelte konzeptuelle Porträtserien von Monchen und Nonnen oder Schwangeren. Kunkels Schaffen zeugt von einem weit gefächerten kulturhistorischen und philosophischen Interessenhorizont und weist den Fotografen als einen Künstler aus, der sich der Paradigmen seines Mediums bewusst war.

Zur Kunkel-Ausstellung erscheint eine Publikation

Albrecht Kunkel studierte bei Thomas Struth, Bernd und Hilla Becher und war Meisterschüler bei Katharina Sieverding. Er lebte in Berlin, Paris und New York. Sein fotografischer Nachlass ging 2013 als Schenkung an die Sammlung des ZKM Karlsruhe.



Zur Ausstellung erscheint die Publikation "Albrecht Kunkel: QUEST. Fotografien 1989–2009", herausgegeben von Peter Weibel mit Andreas Beitin und Erec Gellautz, im Verlag fur moderne Kunst, Wien, 2016, mit Textbeiträgen von Jana Duda, Erec Gellautz, Ursula Frohne und Christian Katti sowie Mirjam Lewandowsky.

Termin: Bis 30. April 2017, ZKM, Karlsruhe

www.zkm.de