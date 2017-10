Musikalisches Date: You Me At Six spielen im Substage

Teenies rund um den Globus stehen auf sie - und doch sind You Me At Six mit ihrer neuen Platte "Night People" auch musikalisch richtig erwachsen geworden. Dafür werden sie von Musikexperten nicht nur in Großbritannien über den grünen Klee gelobt.

Sie waren selbst noch Teenager, als sie ihre Band gegründet haben und immerhin spielen You Me At Six seit nunmehr zehn Jahren in der gleichen Formation zusammen - da kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man sich entweder trennt oder sich gemeinsam weiterentwickelt, auch musikalisch. You Me At Six haben das ganz gut hinbekommen: "Night People" kann mit der Vorgängerscheibe "Cavalier Youth", die auf der Insel in den Charts ganz oben stand, durchaus mithalten, auch wenn sich der Stil des Quintetts verändert hat.

Eine "Teenieband" wird erwachsen

Die neuen Stücke sind musikalisch ausgereifter, feiner, ja auch ein bisschen ruhiger und poppiger. Die fünf Musiker sind eindeutig herausgewachsen aus den lauten, ungestümen Adoleszenz-Hymnen ihrer Anfangstage. Heute kann man You Me At Six getrost in die Kategorie "Alternative" einordnen - ein bisschen Rock, ein bisschen Punk, eine Prise Pop. Abendfüllend, für jede Altersklasse, die es ein wenig abseits des Mainstreams mag.

Live sind You Me At Six auf jeden Fall eine Gruppe, die schon lange nicht mehr nur die jungen Musikfans anspricht, sondern auch die "junggebliebenen". Wer das nicht verpassen will, hat ein Date: Am Freitag, 13. Oktober, im Substage. Aber nicht um 6, sondern um 20 Uhr.

Termin: Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, Substage, Karlsruhe

www.substage.de

www.youmeatsix.co.uk