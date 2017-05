Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Ich persönlich bin mit den schmissigen Melodien und dem elektronischen Pop der Pet Shop Boys aufgewachsen und war stets begeistert. Am 26. Juni kommen die musikalischen Halb-Götter jetzt nach Baden-Baden ins Festspielhaus.

Liebe Musik-Freunde,

die PSB waren (in ihren besten Zeiten, vor allem die 1980er und 1990er) echte Trendsetter der elekronischen Musik, ähnlich wie Kraftwerk als Techno-Pioniere in den 1970ern fungierten, und ebenso einflussreich auf ihre zeitgenössischen Mit-Künstler. Aktuell ist es ein wenig ruhiger geworden um die (in Ehren gealterten) Boys, was ihren musikgeschichtlichen Einfluss aber nicht im Mindesten schmälert - immerhin gilt das Duo als die (wohl) erfolgreichste britische Pop-Formation aller Zeiten!

Eine meiner ersten Scheiben (damals noch als Musik-Kassette) war der im Jahre 1987 erschienene Klassiker "Actually", eigentlich jeder Song ein melodiös infektiöser Hit, "Rent", "Heart" und vor allem "It's A Sin" sind einsame Klassiker auf der Steppe der Musikgeschichte. Auch der Smash-Hit "Always On My Mind" vom "Introspective"-Album (1987) läuft heute noch auf jeder gut ausgesuchten 80er-Party. Eins muss ich final noch loswerden: Mister Neil Tennant und Chris Lowe - Hut ab vor ihrer musikalischen Lebensleistung!

Tickets für die Pet Shop Boys gibt es hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei



Termin: Montag, 26. Juni, 20 Uhr, Festspielhaus Baden-Baden, Baden-Baden

www.festspielhaus.de

www.petshopboys.co.uk