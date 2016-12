Das Mariinski-Ballett aus St. Petersburg kommt über Weihnachten wieder ins Festspielhaus nach Baden-Baden. Vom 21. bis zum 27. Dezember gastieren die fast 200 Künstler unter Leitung von Waleri Gergijew bereits zum 16. Mal in der Schwarzwaldstadt.

Auf dem Programm stehen unter anderem "Giselle" am 22. und 26. Dezember sowie «Schwanensee» am 23. und 25. Dezember. Zum Auftakt des Gastspiels am 21. Dezember dirigiert Gergijew selbst, der Abend ist dem Choreographen Michail Fokin gewidmet, wie das Festspielhaus in Baden-Baden mitteilte. Zum Abschluss am 27. Dezember gibt es traditionsgemäß eine Ballettgala.