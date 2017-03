Sie hat sich mit "Tintenherz", "Drachenreiter" und Co. in die Herzen ihrer Leser geschrieben - doch Cornelia Funke ist auch eine begnadete Illustratorin. Das zeigt eine Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, die zugleich überraschende

Einblicke in die Arbeitsweise der berühmten Kinder- und Jugendbuchautorin gibt. Unter dem Titel "Zauberwelten" sind in der Jungen Kunsthalle von diesem Samstag an mehr als 50 Illustrationen zu sehen, die die in viele Sprachen übersetzte Autorin für ihre Bestseller gezeichnet hat - darunter für die Bände der Reihe "Reckless", die "Tintenwelt"-Trilogie, "Lilli und Flosse" sowie für ihr neuestes Buch "Drachenreiter - Die Feder eines Greifs".

Bis zum 27. August werden zahlreiche, teils kolorierte feine Zeichnungen, großformatige Malereien und einige ihrer Skizzenbücher präsentiert. Ein Highlight der Schau sind Gemälde der Figuren von noch nicht veröffentlichten Fortsetzungsbänden der "Spiegelwelt" und "Tintenwelt", die erstmals öffentlich zu sehen sind. Zugleich lockt die Kunsthalle junge Besucher mit Hör- und Lesestationen, Schreibwerkstätten oder Schattentheater in die Fantasiewelten Funkes "dies- und jenseits des Spiegels und in die Tiefen des Ozeans".

Die gelernte Illustratorin Cornelia Funke ("Hände weg von Mississippi", "Die wilden Hühner") lebt heute in Malibu. Sie wird die Eröffnung der Schau am Samstag per Skype (ab 17 Uhr) begleiten und will am 15. Juli zu einer Lesung nach Karlsruhe kommen.

Funke-Schau in Junger Kunsthalle

